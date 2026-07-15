Крымчанину Геннадию Самохину присвоили почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации»

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Самохина наградили за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, а также за активное участие в деятельности Русского географического общества.
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