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Крымчанину Геннадию Самохину присвоили почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации»

Крымчанину Геннадию Самохину присвоили почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации»

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Самохина наградили за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, а также за активное участие в деятельности Русского географического общества.

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