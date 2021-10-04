Steam-чарт: New World заняла три первых места

Опубликованы данные о продажах в Steam за прошедшую неделю, которая закончилась 3 октября. Тройку лидеров заняли различные издания New World от Amazon, которая все еще лидирует в топе Steam по числу одновременных игроков, изредка уступая CS:GO.
Опубликованы данные о продажах в Steam за прошедшую неделю, которая закончилась 3 октября. Тройку лидеров заняли различные издания New World от Amazon, которая все еще лидирует в топе Steam по числу одновременных игроков, изредка уступая CS:GO.
Свежие комментарии