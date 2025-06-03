Потомок Бисмарка рассказал о положительных моментах признания АдГ правоэкстремистской

Признание «Альтернативы для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта «Диалог Бисмарка» Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
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