Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Потомок Бисмарка рассказал о положительных моментах признания АдГ правоэкстремистской

Потомок Бисмарка рассказал о положительных моментах признания АдГ правоэкстремистской

Признание «Альтернативы для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта «Диалог Бисмарка» Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

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