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SHOT: певица Овсиенко вернулась на сцену и готова спеть за 700 тыс. рублей

SHOT: певица Овсиенко вернулась на сцену и готова спеть за 700 тыс. рублей

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко, известная благодаря хитам «Колечко», «Капитан», «Женское счастье», «Дальнобойщик» и «Школьная пора», решила устроить гастроли по России и готова выступить, в том числе на корпоративах, за 700 тыс.

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