Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

Политнавигатор Комитет по регламенту Совета Федерации направит предупреждение сенатору РФ Людмиле Нарусовой, матери скандальной тележурналистки Ксении Собчак, за то, что она летом ездила в Ниццу через Стамбул.

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
В её &quot;руках&quot; Президент РФ В. Путин, который никак не соблаговолит отправить Нарусову, эту провокаторшу, на пенсию. Ну правится она ему, может просто меньше вони от неё, пока .она в СФ.
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