Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

Политнавигатор Комитет по регламенту Совета Федерации направит предупреждение сенатору РФ Людмиле Нарусовой, матери скандальной тележурналистки Ксении Собчак, за то, что она летом ездила в Ниццу через Стамбул.
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