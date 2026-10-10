Крах имперского проекта: что показали 10 лет «свободного плавания» Британии Невероятно, но факт. Спустя 10 лет после референдума о Brexit британский премьер-министр Энди Бернэм публично заговорил о возможности возвращения Соединенного Королевства в состав Евросоюза.