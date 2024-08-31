Астропрогноз на сентябрь 2024: Что звёзды приготовили для каждого знака Зодиака? Ирэн ОрлонскаяС началом осени мы прощаемся с летними днями и открываем двери новому сезону, который обещает быть полным событий как в астрологическом, так и в практическом плане.