FT: глава МИД Польши призвал европейские страны закрывать консульства России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к государствам Европы с призывом закрывать российские консульства под предлогом «гибридных атак со стороны России».
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