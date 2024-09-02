Активное продвижение: российские войска выдавливают ВСУ из Часова Яра

РИА Новости/Сергей Бобылев В начале недели Владимир Зеленский победоносно заявляет: украинские ВВС впервые применили в бою полученный от Запада истребитель F-16, который, по его словам, успешно уничтожил несколько российских ракет и БПЛА во время массового огневого удара в понедельник.
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