Активное продвижение: российские войска выдавливают ВСУ из Часова Яра

РИА Новости/Сергей Бобылев В начале недели Владимир Зеленский победоносно заявляет: украинские ВВС впервые применили в бою полученный от Запада истребитель F-16, который, по его словам, успешно уничтожил несколько российских ракет и БПЛА во время массового огневого удара в понедельник.