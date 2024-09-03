В МИД отреагировали на предложение Тайваня забрать территории у России

Михаил Гринжук А может надо просто забрать Тайвань а потом сделать подарок китайцам.

Владимир Соловьев МИДу не стоит откликаться на каждый чих русофобов и фашистов. ТАЙВАНЬ является не неотъемлемой частью Китая и близко время его воссоединения с Китаем!