Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Позор офицерского корпуса пиндосов. Ты лжец и просто погань. Мразота ты можешь угрожать только своей бабушке!!!!Кирби анонсировал...
  • Мария
    Им бы нашего Горбачёва - скорее бы сгнили и распались.Штаты напоминают ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Какая характерная для недоноска ублюдка у этого куебы харя...В Раде заявили, ч...

В МИД отреагировали на предложение Тайваня забрать территории у России

В МИД отреагировали на предложение Тайваня забрать территории у России

Взаимный отказ от территориальных претензий прописан в соглашениях между Москвой и Пекином, а Тайбэю не стоит «переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
А может надо просто забрать Тайвань а потом сделать подарок китайцам.
Ответить
14 час.
Владимир Соловьев
МИДу не стоит откликаться на каждый чих русофобов и фашистов. ТАЙВАНЬ является не неотъемлемой частью Китая и близко время его воссоединения с Китаем!
Ответить
14 час.
людмила михайлик
Китаю не прощу Даманский и что его передали власти Китаю
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх