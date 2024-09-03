Взаимный отказ от территориальных претензий прописан в соглашениях между Москвой и Пекином, а Тайбэю не стоит «переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое».
В МИД отреагировали на предложение Тайваня забрать территории у России
Комментарии
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Михаил Гринжук
А может надо просто забрать Тайвань а потом сделать подарок китайцам.
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14 час.
Владимир Соловьев
МИДу не стоит откликаться на каждый чих русофобов и фашистов. ТАЙВАНЬ является не неотъемлемой частью Китая и близко время его воссоединения с Китаем!
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14 час.
людмила михайлик
Китаю не прощу Даманский и что его передали власти Китаю
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13 час.
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