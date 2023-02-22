Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой

Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой, заявил президент России Владимир Путин.
Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой, заявил президент России Владимир Путин.
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