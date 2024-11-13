Россияне используют занятый Угледар для продвижения в Донецкой области: в ISW признали свою ошибку

Аналитики американского Института изучения войны ISW признали свою ошибку, пишет "Зеркало недели". Они полагали, что взятие Угледара не принесет России существенной выгоды, — а теперь ее войска продвигаются, опираясь на позиции в городе.
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