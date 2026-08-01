Британское издание The Telegraph опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в западных разведывательных кругах высказывается предположение о том, что власти Марокко могли намеренно содействовать беспрецедентному наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута.
Стало известно, кто мог содействовать наплыву мигрантов в Испанию
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Они не мигранты, а табуны грабителей.
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1 м.
Юрий Гаврилов
Лучше вскойте подноготную и назовите тех врагов России окапавшихся в высшей власти , которые миллионами завозят в Россиюбасмачей со Средней Азии. Хочется знать имена этих тварей.
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Миллионы, а не сотни тысяч
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1 м.
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