Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Стало известно, кто мог содействовать наплыву мигрантов в Испанию

Стало известно, кто мог содействовать наплыву мигрантов в Испанию

Британское издание The Telegraph опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в западных разведывательных кругах высказывается предположение о том, что власти Марокко могли намеренно содействовать беспрецедентному наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Сергей Бунцов
Они не мигранты, а табуны грабителей.
Ответить
1 м.
Юрий Гаврилов
Лучше вскойте подноготную и назовите тех врагов России окапавшихся в высшей власти , которые миллионами завозят в Россиюбасмачей со Средней Азии. Хочется знать имена этих тварей.
Ответить
1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Миллионы, а не сотни тысяч
Ответить
1 м.