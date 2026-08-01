Политика как она есть

Британское издание The Telegraph опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в западных разведывательных кругах высказывается предположение о том, что власти Марокко могли намеренно содействовать беспрецедентному наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута.