Петровский парк
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Петровский парк

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Свежие комментарии

  • Виктор Старицын
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Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

Вокзал станет крупнейшим транспортным узлом на севере Москвы Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, Строительство вокзала Петровско-Разумовская, который станет частью первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), идет по плану.

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