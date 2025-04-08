Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

Вокзал станет крупнейшим транспортным узлом на севере Москвы Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, Строительство вокзала Петровско-Разумовская, который станет частью первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), идет по плану.
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