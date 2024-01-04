Дмитрий Ягодкин/ТАСС Бывший офицер ВС США Скотт Беннет заявил в беседе с РЕН ТВ, что украинские военные в отчаянии бьют по школам и детским садам в новгодние праздники, поскольку терпят поражение на поле боя.
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