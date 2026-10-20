«Новый повод для паники»: США расследуют связи Зеленского с наркокартелями Мексики В Киеве возник новый повод для паники.
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Это было очевидно по направлению постоянно нюхающего носа наркомана Зеленского на Латинскую Америку! А деньги за обучение бойцов наркобизнеса он лукаво переводил на своих знакомых, каналья!