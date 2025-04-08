Пошлины Трампа и необдуманные действия ОПЕК+ могут поставить российские власти перед нелегким выбором

Бюджет России может пострадать из-за торговой войны, развязанной президентом США Трампом. Стоимость поставок российской нефти марки Urals на мировой рынок с начала апреля текущего года снизилась на 14–16%, сообщает Royal Bank of Canada со ссылкой на данные ценового агентства Argus.
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