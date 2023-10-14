«Как ты можешь верить в дальнейшее развитие России!? У тебя же есть возможность спокойного уезда и отличной жизни за рубежом, а не здесь! К чему тебе тут оставаться!?» - подобными вопросами задаются многие люди в адрес прославившейся оперной дивы, а точнее, речь идёт про Любовь Казарновскую.
Это самая настоящая ложь! - Обращение Любови Казарновской в адрес уехавших коллег
Комментарии
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г
галина
Двойного гражданства быть не должно. Вот какой закон должна принять дума в первую очередь.
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10 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Любовь за чем? Они все на виду.
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8 час.
HotRS
А двойного гражданства нет. По межгосударственному договору только граждане Таджикистана могут иметь двойное гражданство - Таджикистана и России. И граждане России могут иметь двойное гражданство - России и Таджикистана. Все остальные это второе, третье и т.д. гражданства. То есть, если россиянин имеет паспорт Узбекистана, то это второе гражданство. Но не двойное.
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4 час.
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