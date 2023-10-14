Это самая настоящая ложь! - Обращение Любови Казарновской в адрес уехавших коллег

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А двойного гражданства нет. По межгосударственному договору только граждане Таджикистана могут иметь двойное гражданство - Таджикистана и России. И граждане России могут иметь двойное гражданство - России и Таджикистана. Все остальные это второе, третье и т.д. гражданства. То есть, если россиянин имеет паспорт Узбекистана, то это второе гражданство. Но не двойное.