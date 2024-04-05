Чтобы скрыть факт родов, задушила дочку: Узбечка пойдёт под суд за убийство

Уроженка Узбекистана призналась, что задушила собственного ребёнка из-за безысходности.В Нижегородской области 23-летняя уроженка Узбекистана столкнулась с уголовным делом после того, как задушила своего только что появившегося на свет младенца и спрятала его тело за стиральной машиной.