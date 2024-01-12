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Сенатор Цеков призвал президента Эстонии Кариса следить за своим языком

Сенатор Цеков призвал президента Эстонии Кариса следить за своим языком

Сенатор из Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил свое недовольство заявлением президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары украинской армии по России.

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