Сенатор из Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил свое недовольство заявлением президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары украинской армии по России.
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