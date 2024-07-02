Комбинация амивантамаба-лазертиниба повышает выживаемость при метастатическом раке легких с мутацией EGFR

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с мутацией EGFR амивантамаб-лазертиниб обеспечивает лучшую выживаемость без прогрессирования по сравнению с осимертинибом в качестве лечения первой линии.