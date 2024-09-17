Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

22 подписчика

iOS 18 вышла. Apple Intelligence там нет

iOS 18 вышла. Apple Intelligence там нет

Айфоны обновились до iOS 18, но обещанный ИИ в релиз не вошелApple официально выпустила iOS 18, но основная новинка — система Apple Intelligence, которая должна была стать ключевой особенностью, — пока не вошла в релиз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх