iOS 18 вышла. Apple Intelligence там нет

Айфоны обновились до iOS 18, но обещанный ИИ в релиз не вошелApple официально выпустила iOS 18, но основная новинка — система Apple Intelligence, которая должна была стать ключевой особенностью, — пока не вошла в релиз.
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