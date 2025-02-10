15 февраля 2025 года исполняется 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Это знаменательная и одновременно скорбная дата.
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15 февраля 2025 года исполняется 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Это знаменательная и одновременно скорбная дата.