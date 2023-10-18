Госдума одобрила во втором чтении экспорт СПГ с арктических месторождений «Роснефти»

Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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