Правительство РФ выделит ещё 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования в размере 836,5 млн рублей на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол в российских регионах, сообщили в пресс-службе правительства РФ.