Мужчину предлагают считать главным в семье, потому что он был смотрящим по пещер

Возвеличить мужскую роль и упразднить семейное равноправие предложил депутат – директор зоопарка. Заседающий в Ярославской областной думе Теймураз Бараташвили в поддержку своей инициативы привел аргументы, что издавна «мужчины являются носителями врожденном морали и альтруизма», выработанных с незапамятных времен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии