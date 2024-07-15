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Мужчину предлагают считать главным в семье, потому что он был смотрящим по пещер

Мужчину предлагают считать главным в семье, потому что он был смотрящим по пещер

Возвеличить мужскую роль и упразднить семейное равноправие предложил депутат – директор зоопарка. Заседающий в Ярославской областной думе Теймураз Бараташвили в поддержку своей инициативы привел аргументы, что издавна «мужчины являются носителями врожденном морали и альтруизма», выработанных с незапамятных времен.

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Комментарии
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А уже известно имя этого мужчины? А по какой пещере он был смотрящим?  И сколько ему лет?
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14 час.
Е Пронина
Теймураза отправить в пещеру, пусть будет там смотрящим, а не депутатом в Ярославле на госзарплате))
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14 час.

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