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В МВД России объяснили, как распознать созданный мошенниками дипфейк

В МВД России объяснили, как распознать созданный мошенниками дипфейк

Признаки выявления дипфейков для противодействия мошенничеству обозначили россиянам в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

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