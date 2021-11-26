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Война за острова: зачем России ТАВРК и УДК на Тихоокеанском флоте

Война за острова: зачем России ТАВРК и УДК на Тихоокеанском флоте

Некоторое время назад мы касались возможной дальнейшей судьбы последнего российского авианесущего корабля «Адмирал Кузнецов» после завершения ремонта, предположив, что его целесообразно будет перевести на Тихий океан.

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