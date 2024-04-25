В Сочи во время строительства найдены необычные дольмены времен Бронзового века

В Сочи во время строительства найдены необычные дольмены времен Бронзового векаВ Сочи, во время строительных работ на склоне горы Ачишхо в районе Красной Поляны рабочие обнаружили под землей древние захоронения.
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