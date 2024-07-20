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Футбольная ассоциация Кореи обратилась в ФИФА из-за расизма в отношении Хвана: «Мы попросили еще больше усилить санкции против нарушителей, чтобы искоренить дискриминацию»

Футбольная ассоциация Кореи обратилась в ФИФА из-за расизма в отношении Хвана: «Мы попросили еще больше усилить санкции против нарушителей, чтобы искоренить дискриминацию»

Напомним, южнокорейский нападающий «Вулверхэмптона» столкнулся с расистскими высказываниями во время товарищеского матча с «Комо».

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