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Эксперт раскрыл способ защиты жителей приграничья от дронов

Эксперт раскрыл способ защиты жителей приграничья от дронов

Жители приграничья затягивают дома сетками, чтобы защититься от украинских дронов, заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

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