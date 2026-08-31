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Татар-информ

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В транспортных билетах с 1 сентября начнут указывать уровень комфорта

В транспортных билетах с 1 сентября начнут указывать уровень комфорта

Единый стандарт оформления билетов на пассажирский транспорт начнет действовать в России с 1 сентября.

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