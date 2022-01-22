Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дементьев
    Вот-вот. Ввести в Иран российский капитал, снабдить их современным оружием...А потом простить долги и вытереть морду ...Изоленты не хвати...
  • Валерий Ворожищев
    Захотят ли янки проверить боеспособность своих "воинов"? Трухнут!Ультиматум – всег...
  • Семенков Александр
    Остались ещё умные политики в США. НО БЕЗМОЗГЛЫХ И ТУПЫХ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. ЭТО И ПУГАЕТ.Рон Пол: В Конгре...

После афганского провала США будут брать реванш «Стингерами» на Украине

После афганского провала США будут брать реванш «Стингерами» на Украине

Американские ПЗРК Киеву готовы поставлять страны Балтии Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Юрий Кнутов Соединенные Штаты все-таки разрешили своим союзникам по НАТО поставлять на Украину оружие американского производства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх