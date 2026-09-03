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Более 660 человек погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область с 2022 года

Более 660 человек погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область с 2022 года

Общее число жертв атак со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции достигло 667 человек, включая 28 детей, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

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