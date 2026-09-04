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Царьград

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"Перестаньте жечь напалмом, поспокойнее": Политолог Журавлёв рассказал о главных фигурах русской элиты

"Перестаньте жечь напалмом, поспокойнее": Политолог Журавлёв рассказал о главных фигурах русской элиты

Часть политиков в русском правительстве практически перестали выступать с публичными заявлениями. Политолог Дмитрий Журавлёв рассказал о главных фигурах русской элиты, объяснив, почему некоторые из них практически "ушли в тень".

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