Монумент «Противотанковые ежи» в Химках – 55 лет в строю

Во многих источниках встречаются сведения, что монумент «Противотанковые ежи», установленный на 23-м км Ленинградского шоссе при съезде с моста через Октябрьскую железную дорогу (если ехать в Москву), находится на историческом месте, где в 1941 году были остановлены фашисты, продвигающиеся к Москве с северо-западного направления.