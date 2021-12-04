Монумент «Противотанковые ежи» в Химках – 55 лет в строю

Монумент «Противотанковые ежи» в Химках – 55 лет в строю

Во многих источниках встречаются сведения, что монумент «Противотанковые ежи», установленный на 23-м км Ленинградского шоссе при съезде с моста через Октябрьскую железную дорогу (если ехать в Москву), находится на историческом месте, где в 1941 году были остановлены фашисты, продвигающиеся к Москве с северо-западного направления.

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