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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Носкова о победе над Костюк в 4-м круге US Open: «Было очень сложно начинать борьбу заново в третьем сете»

Линда Носкова прокомментировала выход в четвертьфинал US Open . В четвертом круге она обыграла Марту Костюк со счетом 7:5, 5:7, 6:4.

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