Силы ПВО ВС России сбили 86 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 86 БПЛА ВСУ. «За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии