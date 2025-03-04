В Новосибирске сравнили цены на продукты в СССР и сейчас

В 2025 году на среднюю зарплату в Новосибирске можно купить 2,5 тысячи буханок хлеба.Например, в 1980-х годах можно было купить хлеб за 20 копеек, литр молока за 40 копеек, говядину по 3–4 рубля за килограмм, картофель и морковь по 30–40 копеек за килограмм.