На Кубани нейросеть NtechLab начала выявлять людей и автомобили в розыске

В Усть-Лабинске Краснодарского края начала работать система видеоаналитики NtechLab. Она обрабатывает видео более чем со 120 камер на улицах, в парках и скверах и за доли секунды сопоставляет прохожих с базами полиции.
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