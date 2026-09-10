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Welt: 10% депутатов СДПГ за смену курса по России

Welt: 10% депутатов СДПГ за смену курса по России

Возможность пересмотра политического курса в отношении России и Украины обсуждали депутаты фракции СДПГ в бундестаге после победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт, 10 сентября сообщает Welt со ссылкой на источник во фракции.

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