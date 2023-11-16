Мартынов: Переговоры с КНР являются подготовкой Байдена к выборам

Стремление американского президента Джо Байдена наладить отношения между военными ведомствами США и КНР направлено на выстраивание правильного образа в глазах будущих избирателей, заявил в четверг РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
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