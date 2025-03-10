АВТОВАЗ опровергает завышение цен на автомобили для такси. Что происходит?

Законопроект о такси, который предполагает установление в лучшем случае минимальной доли автомобилей российского производства в таксопарках, наделал уже немало шумихи и, очевидно, требует определенных пояснений, особенно в связи с прошедшей ….
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