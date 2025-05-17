Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине – Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва готовит документ, где содержатся требования о прекращении огня на Украине.
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