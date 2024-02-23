Гладков: ВСУ нанесли удар по автомобилю у жилого дома в Шебекино

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на автомобиль, который был припаркован у частного жилого дома в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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