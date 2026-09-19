Мадьяр заявил, что Венгрия расторгнет дорожную концессию на сумму €63 млрд

Правительство Венгрии намерено расторгнуть дорожную концессию на сумму €63 млрд, которая была подписана при бывшем премьер-министре республики Викторе Орбане.
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