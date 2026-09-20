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АвтоИдеи

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Новый Skoda Kodiaq в России: европейский кроссовер с полным приводом и честная цена

Новый Skoda Kodiaq в России: европейский кроссовер с полным приводом и честная цена

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять. Ещё несколько лет назад трудно было представить, что появление у официального дилера нового европейского кроссовера станет поводом для отдельного разговора.

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