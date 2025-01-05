В Delta Force был введён новый режим – PvE, предоставляющий возможность вступить в схватку с террористамиВ популярной игре Delta Force появился новый захватывающий режим, который обещает стать настоящим испытанием для любителей шутеров.
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