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Егор Дёмин набрал 20 очков в разгромной победе над «Нью-Йорком»

Защитник « Бруклина » Егор Дёмин стал одним из двух лучших бомбардиров своей команды в матче Летней лиги против « Нью-Йорка ».

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