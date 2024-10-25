Эхо падения американского «шкафа»

Алексей Белов 24 октября 2024 г. В последнее время в западных СМИ всё чаще звучит мысль об утрате США позиции гегемона (они, наконец-то, осознали реальность), и только самые смелые признаются, что на самом деле это объективный процесс, и виноваты в этом сами США.